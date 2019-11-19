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19 ноября • обновлено в 19:05
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Сборная Украины U-19 в скандальном матче выиграла отбор на Евро-2020

4.3т
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Сборная Украины U-19 заняла первое место в отборочной группе первого раунда квалификации Евро-2020. В третьем матче украинские футболисты со счетом 2:1 обыграли команду Швеции на ее поле.

Даниил Сикан

Даниил Сикан

fifa.com

Отметим, что до этого Украина U-19 разгромила Эстонию (4:0), а также поделила очки со Словенией (1:1). Подопечные Олега Кузнецова набрали 7 очков и вышли в элит-раунд чемпионата Европы.

Лучшим бомбардиром на этой стадии отбора в составе "сине-желтых" стал нападающий "Шахтера" Даниил Сикан (3 гола). Именно его дубль принес украинцам победу в последней игре со шведами.

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Отметим, что в конце матча между Украиной и Швецией возникла драка между игроками, в результате чего сразу два футболиста были удалены с поля: в составе Украины – Михаил Мудрик, у шведов – Муянич.

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА провел революцию в чемпионатах Евро среди 19-летних: стало известно, что это значит для Украины.

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Автор
Денис Карпов Денис Карпов
Место
Швеция
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