Сборная Украины совершила эмоциональный поступок после матча с Литвой - видеофакт

Сборная Украины по футболу после разгромной победы над командой Литвы, подошла к сектору с болельщиками и поблагодарила их за подержку.

Фанаты не остались в долгу, скандируя в ответ "Украина! Украина!". OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч 5-го тура квалификации Евро-2020 Литва - Украина завершился со счетом 0:3. В этой игре голами отметились Александр Зинченко, Марлос и Руслан Малиновский.

Отметим, что перед матчем украинские болельщики отметились антироссийским перфомансом, спев песню про Путина и мо*каля.

Позже Шевченко прокомментировал победу Украины, вспомнив обмен пленными с Россией. Наставник остался доволен результатом игры с Литвой, но отметил ошибки, которые допускала команда.

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