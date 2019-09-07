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8 сентября • обновлено в 10:59
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Сборная Украины совершила эмоциональный поступок после матча с Литвой - видеофакт

28.8т Читать материал на украинском

Сборная Украины по футболу после разгромной победы над командой Литвы, подошла к сектору с болельщиками и поблагодарила их за подержку.

Фанаты не остались в долгу, скандируя в ответ "Украина! Украина!". OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Новости
Стадион в Литве фантастически исполнил гимн Украины перед матчем отбора Евро-2020

Как сообщал OBOZREVATEL, матч 5-го тура квалификации Евро-2020 Литва - Украина завершился со счетом 0:3. В этой игре голами отметились Александр Зинченко, Марлос и Руслан Малиновский.

Отметим, что перед матчем украинские болельщики отметились антироссийским перфомансом, спев песню про Путина и мо*каля.

Позже Шевченко прокомментировал победу Украины, вспомнив обмен пленными с Россией. Наставник остался доволен результатом игры с Литвой, но отметил ошибки, которые допускала команда.

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Читайте все новости по теме "Украина – Литва" на OBOZREVATEL.

Тема
Украина – Литва
Место
Литва Вильнюс
Тег
сборная Украины по футболу
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Маскаев Дмитрий
Маскаев Дмитрий
Как эмоционально.. Аж до слез.. Ждем на ЧМ..
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1
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Кор Павел
Кор Павел
Странный журналист. Команда совершила эмоциональный поступок. Вообще-то во всех странах принято команде подойти к фанатам и поблагодарить за поддержку. Но почему-то это преподносят как что-то особенное, необычное.
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Ну да, пройебалты великие фудболизды, можно празднЫвать перемогу в чемпионате!
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