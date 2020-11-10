Сборная Украины сдала тесты на коронавирус и улетела в Польшу: список футболистов

Сборная Украины отправилась на товарищеский матч против Польши, который состоится в среду, 11 ноября, в Хожуве, в составе 25 футболистов.

Как сообщается на официальном сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ), последними в расположение национальной команды прибыли легионеры из Бельгии, Венгрии, Австрии и Италии. Их тесты на коронавирус показали отрицательный результат.

Полностью список украинских футболистов, которые могут принять участие в поединке против Польши выглядит следующим образом:

Вратари: Андрей Пятов ( "Шахтер"), Андрей Лунин ( "Реал", Испания), Юрий Панькив ( "Александрия"), Дмитрий Ризнык ( "Ворскла").

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (все – "Шахтер"), Илья Забарный ("Динамо"), Евгений Чеберко (ЛАСК, Австрия), Ефим Конопля ("Десна"), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Марлос (все – "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков (оба – "Динамо"), Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия), Игорь Харатин, Александр Зубков (оба – "Ференцварош", Венгрия), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Жуниор Мораес ("Шахтер").

Из-за травм поединки Украины пропустят Артем Кравец ("Коньяспор") и Виктор Корниенко ("Шахтер").

Как сообщал OBOZREVATEL, защитник "Динамо" Денис Попов сдал положительный тест на коронавирус и не поможет сборной в ближайших матчах.