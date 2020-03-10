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10 марта • обновлено в 18:20
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Сборная Украины потеряла лидера из-за коронавируса

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"Аталанта", за которую выступает украинец Руслан Малиновский, приняла решение не отпускать игроков своей команды в расположение национальных сборных на ближайшие матчи из-за коронавируса.

Как сообщает информагентство Zbirna, этот запрет распространяется и на нашего соотечественника.

Сборная Украины по футболу

Сборная Украины по футболу

Напомним, что следующими соперниками Украины по контрольным поединкам станут Франция (27 марта, Париж) и Польша (31 марта, Хожув). Уже известно, что выездной матч с поляками состоится при пустых трибунах. Что касается встречи с французами, то окончательное решение по этому матчу еще не принято.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии приостановили все спортивные мероприятия до 3 апреля. Кроме того, местные футбольные чиновники собираются попросить УЕФА перенести начало чемпионата Европы 2020 года.

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Тема
Коронавирус
Персона
Руслан Малиновский
Место
Италия Бергамо
Теги
ФК Аталанта Сборная Украины по футболу
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