Сборная Украины потеряла 12 футболистов перед матчем с Францией

Тренерский штаб Андрея Шевченко не сможет рассчитывать сразу на 12 игроков в товарищеском матче сборной Украины с Францией, который пройдет в среду, 7 октября.

"Желто-синие" из-за травм лишились полузащитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко, игроков "Шахтера" Сергея Кривцова, Сергея Болбата и Евгения Коноплянку, а также двух представителей "Динамо" Владислава Супрягу и Виталия Буяльского.

Кроме того, вратарь "горняков" Андрей Пятов и и полузащитник дончан Тарас Степаненко сдали позитивный тест на коронавирус. Весь состав донецкого "Шахтера" в итоге отправился на самоизоляцию, в том числе вызванные в сборную защитник Николай Матвиенко, полузащитники Виктор Коваленко и Марлос, а также форвард Жуниор Мораес.

Отметим, что Матвиенко, Коваленко, Марлос и Мораес смогут помочь сборной Андрея Шевченко в матчах Лиги нацией с Германией (10 октября) и Испанией (13 октября), если их повторные тесты будут негативными.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Шевченко внес изменения в состав сборной Украины из-за кадровых потерь.