МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

Сборная Украины понесла потерю перед битвой с Португалией

1.4тЧитать материал на украинском

Полузащитник донецкого "Шахтера" Виктор Коваленко не поможет сборной Украины в стартовых матчах отбора к чемпионату Европы-2020.

Команда Андрея Шевченко 22 марта сыграет в Португалии с действующими чемпионами континента, а через два дня отправится в гости к Люксембургу. Коваленко принять участие в этих поединках помешало повреждение.

Новости
Шевченко и сборная Украины восхитили сеть поступком на "Олимпийском"

Виктор Коваленко (слева)

Виктор Коваленко (слева)

ФФУ

"Медицинское обследование, проведенное врачами национальной команды, показало, что у Виктора Коваленко – растяжение приводящей мышцы, которое требует недельного восстановления. Учитывая то, что вернуться к тренировкам Виктор сможет только 25 марта, полузащитник покинул расположение сборной для проведения курса реабилитации в Киеве", – говорится в сообщении пресс-службы ФФУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко признался, что не видит смысла в персональной опеке Криштиану Роналду в матче с португальцами.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Украина - Португалия" на OBOZREVATEL.

Тема
Украина - Португалия
Персона
Виктор Коваленко
Теги
сборная Украины по футболуФК Шахтер
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения