Сборная Украины понесла потерю перед битвой с Португалией

Полузащитник донецкого "Шахтера" Виктор Коваленко не поможет сборной Украины в стартовых матчах отбора к чемпионату Европы-2020.

Команда Андрея Шевченко 22 марта сыграет в Португалии с действующими чемпионами континента, а через два дня отправится в гости к Люксембургу. Коваленко принять участие в этих поединках помешало повреждение.

Виктор Коваленко (слева) ФФУ

"Медицинское обследование, проведенное врачами национальной команды, показало, что у Виктора Коваленко – растяжение приводящей мышцы, которое требует недельного восстановления. Учитывая то, что вернуться к тренировкам Виктор сможет только 25 марта, полузащитник покинул расположение сборной для проведения курса реабилитации в Киеве", – говорится в сообщении пресс-службы ФФУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко признался, что не видит смысла в персональной опеке Криштиану Роналду в матче с португальцами.

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