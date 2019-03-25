МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

Сборная Украины понесла новую потерю в отборе Евро-2020

628Читать материал на украинском

Нападающий турецкого "Кайсериспора" Артем Кравец не поможет сборной Украины в ближайшем матче отборочного турнира к Евро-2020 с Люксембургом.

Как сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины, у футболиста был диагностирован спазм мышцы лодыжки. В связи с этим тренерский штаб "желто-синих" решил не задействовать Кравца в игре 25 марта.

Ранее расположение национальной команды покинул хавбек донецкого "Шахтера" Марлос. У бразильца произошел рецидив травмы приводящей мышцы.

Новости
Где смотреть Люксембург — Украина: расписание трансляций отбора на Евро-2020

Артем Кравец

Артем Кравец

ФФУ

Таким образом, в распоряжении Андрея Шевченко остались 23 игрока, которые и попадут в заявку на встречу с люксембуржцами.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко призвал серьезно отнестись к поединку против Люксембурга, отметив, что эта команда уже не является футбольным карликом.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Евро-2020" на OBOZREVATEL.

Тема
Евро-2020
Персона
Андрей Кравец
Тег
сборная Украины по футболу
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения