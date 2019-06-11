Сборная Украины получила невероятные новости перед полуфиналом с Италией на ЧМ U-20

Лидер молодежной сборной Украины по футболу Денис Попов сможет принять участие в полуфинальном матче чемпионата мира, который в эти дни проходит в Польше.

Наш соотечественник получил жуткое повреждение в игре с Колумбией на предыдущей стадии плей-офф, но успел полностью восстановиться. "Денис Попов провел вечернюю тренировку в общей группе. По информации из тренерского штаба сборной Украины, игрок будет готов выйти на поле 11 июня в матче 1/2 финала против сборной Италии. Повреждение, которое Попов получил в четвертьфинальной игре против колумбийцев, не должно стать ему помехой", – говорится в сообщении группы "UA:Спорт" в Facebook.

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Кроме того, в расположение команды вернулся звездный вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин, который находился в главной сборной во время матчей отбора Евро-2020 с Сербией и Португалией.

Напомним, матч Украина – Италия на ЧМ по футболу U-20 начнется в 18:30 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, на чемпионате мира по футболу U-20 в Польше был установлен невероятный рекорд результативности.

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