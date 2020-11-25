Сборная Украины по футболу вылетела из элиты Лиги наций

Максим Иншаков Футбол 21:33, 25.11.2020

После того, как Апелляционный комитет Европейского футбольного союза (УЕФ) присудил Украине техническое поражение за отмененный матч Лиги наций против Швейцарии, наша команда опустилась на 4-е место в группе 4 и вылетела из дивизиона А.

Украинцы и швейцарцы набрали по 6 очков, однако "сине-желтые" уступили сопернику за счет личных встреч. В следующем розыгрыше турнира Украина будет выступать в Лиге Б.

Итоговое положение команд Лиги наций

Как сообщал OBOZREVATEL, вице-президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Юрий Записоцкий, комментируя решение УЕФА, заявил, что Украина будет подавать апелляцию.

Позже на ситуацию отреагировал главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

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