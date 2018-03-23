Сборная Украины не смогла обыграть худшую команду ЧМ-2018

Сборная Украины по футболу сыграла вничью с Саудовской Аравией, которая занимает в рейтинге ФИФА 69-е место и является худшей командой предстоящего ЧМ-2018. Товарищеский поединок на стадионе в Марбелье завершился со счетом 1:1.

"Обозреватель" вел онлайн-трансляцию матча Украина - Саудовская Аравия.

В течение всего матча в Испании шел дождь, что наложило серьезный отпечаток на ритм игры.

Нашим футболисты с большим трудом удавались быстрые переходы от обороны в атаку, при том что основными плеймейкерами были Ракицкий и Хачериди. Украина уверенно контролировала мяч, пыталась играть первым номером и на 32-й минуте открыла счет.

Коноплянка своей подачей нашел Кравца, и тот головой без проблем вколотил кожаную сферу в угол ворот.

Вместо того, чтобы развить успех "сине-желтые" футболисты неожиданно пропустили гол в ответ. Саудиты, практически не имея моментов, реализовали свой первый же удар в створ ворот.

Во втором тайме Украина после небольшой комбинационной паузы в центре поля, перешла большими силами на половину поля соперника, но найти лазейку в защите им не удавалось.

Ближе к середине Аравия и вовсе лишила наших игроков мяча, уверенно играя в центре поля и возле ворот Лунина.

Сборная Украины за несколько минут до конца основного времени организовала настоящий штурм и имела потрясающую возможность забить, но так и не смогли занести круглого в ворота.

Саудовская Аравия – Украина - 1:1

Голы: 0:1 – 32 Кравец, 1:1 – 38 Аль-Моуалад.

Саудовская Аравия – Аль-Мосайлем, Аль-Харби, Аль-Шахрани (Муат, 90), Аль-Моуалад (Аль-Кувайкиби, 72), Хаусауи, Аль-Шехри (Аль-Могауи, 61), Аль-Досари (Ашраф, 90), Отайф, Аль-Джассим (Асири, 80), Хаусауи, Аль-Салауи (Аль-Моашер, 86).

Украина – Лунин, Ракицкий, Матвиенко (Соболь, 65), Хачериди (Ордец, 70), Степаненко (Ротань, 46), Марлос (Беседин, 85), Караваев, Коноплянка, Цыганков (Буяльский, 46), Зинченко (Малиновский, 65), Кравец.

Предупреждения: Хаусауи (21), Аль-Могауи (79), Буяльский (83), Малиновский (87).

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Напомним. что свою следующую игру подопечные Андрея Шевченко проведут 27 марта, во вторник, против Японии. Начало в 15:20 по киевскому времени.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что Украина не смогла вовремя начать матч против Саудовской Аравии из-за курьезной причины.