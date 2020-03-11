Сборная Украины осталась без лидера из-за коронавируса: итоги спорта 10 марта

Итальянская "Аталанта" отказалась отпускать в сборную Украины Руслана Малиновского, а момент из украинского футзала взорвал сеть.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 10 марта.
Кроме того, определились первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
Сборная Украины потеряла лидера из-за коронавируса
Момент из украинского футзала собрал миллионы просмотров по всему миру
Определились первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов
"Эта крыса": Емельяненко оскорбил Харитонова
Стадион Евро-2020, где должна сыграть Украина, закрыли из-за коронавируса
Италия попросит УЕФА перенести Евро-2020
Официально: Александр Алиев возобновил карьеру
О спорте и не только – в нашем Instagram!