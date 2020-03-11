Сборная Украины осталась без лидера из-за коронавируса: итоги спорта 10 марта

Итальянская "Аталанта" отказалась отпускать в сборную Украины Руслана Малиновского, а момент из украинского футзала взорвал сеть.

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Кроме того, определились первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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