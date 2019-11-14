Сборная Украины объявила состав на матч с Эстонией

Стала известна заявка сборной Украины на товарищеский матч против национальной команды Эстонии.

Об этом сообщил официальный сайт УАФ.

Сборная Украины готовится к матчу с Эстонией УАФ

Заявка сборной Украины

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Андрей Лунин ("Вальядолид", Испания), Юрий Панькив ("Александрия").

Защитники: Александр Караваев, Виталий Миколенко, Артем Шабанов (все — "Динамо"), Сергей Болбат, Николай Матвиенко (оба — "Шахтер"), Игорь Пластун ("Гент", Бельгия), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия).

Полузащитники: Евгений Коноплянка, Виктор Коваленко (оба — "Шахтер"), Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук (все — "Динамо"), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Евгений Шахов ("Лечче", Италия), Марьян Швед ("Селтик", Шотландия), Дмитрий Иванисеня ("Заря"), Роман Безус ("Гент").

Нападающие: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Артем Беседин ("Динамо").

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Из готовящихся к матчу игроков в заявку не попал защитник "Шахтера" Сергей Кривцов.

Также сборная Украины провела в четверг утром разминку на стадионе "Славутич-Арена" в Запорожье, где состоится игра с Эстонией.

Сборная Украины готовится к матчу с Эстонией УАФ

Сборная Украины готовится к матчу с Эстонией УАФ

Сборная Украины готовится к матчу с Эстонией УАФ

Сборная Украины готовится к матчу с Эстонией УАФ

Товарищеский матч Украина – Эстония начнется в 19.00.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, сколько заработает сборная Украины за выход в финальную часть Евро-2020.

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