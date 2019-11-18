Сборная Украины может потерять место в первой корзине на Евро-2020

Сборная Украины по футболу пока не гарантировала себе место в первой корзине при жеребьевке финального турнира Евро-2020.

УЕФА может опустить сборную Украины из первой корзины во вторую. Дело в том, что если сборные России и Дании одновременно окажутся во второй корзине, то УЕФА придется одну из этих команд переместить в первую или третью корзины, сообщает sport.ua.

Сборная Украины выиграла группу В квалификации Евро-2020

Эти сборные должны сыграть в группе В из-за того, что 12 хозяйкам Евро-2020 изначально были определены места в группах. Точный принцип непонятен – в документе УЕФА есть только расплывчатая формулировка о том, что перемещения должны оказывать минимальное влияние на изначальный посев. Тем не менее, Украина – одна из тех команд, которую могут опустить во вторую корзину.

Впрочем, Дания еще не гарантировала себе участие на Евро-2020. Лишь 18 ноября эта команда проведет заключительный матч отбора против Ирландии на выезде.

Сама же жеребьевка финального турнира пройдет 30 ноября в Бухаресте.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины, вырвав ничью на последних секундах с Сербией, с рекордом завершила отборочный турнир Евро-2020.

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