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12 ноября • обновлено в 21:08
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Сборная России устроила бойкот перед матчем отбора Евро-2020

2.1т
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Футболисты сборной России отказались выходить на матч отбора к чемпионату Европы-2020 против Бельгии в новой форме.

Почти все игроки российской команды (за исключением тех, у кого контракт с "Adidas") остались недовольны новой экипировкой.

Презентация формы сборной РФ

Презентация формы сборной РФ

Руководство Российского футбольного союза (РФС) уже встретилось с представителями Adidas. Футбольные чиновники хотят, чтобы производители переделали форму.

"В случае, если переговоры провалятся с большой вероятностью контракт будет расторгнут. Один из вариантов - договор с Nike. Тем более с ними у руководителей РФС есть неплохой контакт - именно Nike делает форму для "Зенита", - утверждает Telegram-канал "Мутко против".

Презентация формы сборной РФ

Презентация формы сборной РФ

Позже в РФС официально подтвердили информацию, что матч с Бельгией команда сыграет в старой форме.

"Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл" - сделали заявление в РФС.

Презентация формы сборной РФ

Презентация формы сборной РФ

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Новая форма сборной России по футболу, которая была представлена в четверг, 7 ноября, и посвящена чемпионату Европы 2020 года, вызвала бурную реакцию у местных болельщиков. Фанаты назвали ее "шлаком и убожеством".

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Тема
Евро-2020
Место
Россия
Тег
сборная России по футболу
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