Сборная России установила исторический антирекорд

Поражение со счётом 0:3 от сборной Бразилии на переполненных "Лужниках" стало худшим выступлением для сборной России дома за всю историю существования. За 26 лет команда РФ ни разу не проигрывали при родных трибунах с разницей в три и более мяча.

С 1992 года россияне провели 270 матчей, из которых проиграли 64. Самым крупным из них стало избиение в Лиссабоне со счётом 1:7 в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2006 года, сообщает Life.

Крупные поражения имели место и на нейтральной территории. Последнее из них произошло в Тулузе на Евро-2016, когда Россия уступила Уэльсу в матче группового раунда 0:3.

Однако дома до последнего времени крупных поражений удавалось избегать, ограничиваясь разницей в два мяча. Последний из таких матчей прошёл в Краснодаре в марте 2017 года — тогда подопечные Станислава Черчесова уступили Кот-д'Ивуару 0:2.

Следующую игру российская команда проведёт против Франции в Санкт-Петербурге 27 марта.