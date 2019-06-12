Сборная России U-20 пропустила позорный гол от вратаря с чужой половины поля: видео курьеза

Сборная России по футболу U-20 пропустила курьезный и позорный гол в матче турнира Кубка Олимп-ПФЛ "Переправа".

Эпизод произошел на 76-й минуте игры российской "молодежки" с "Уралом-Приволжьем". Судья зафиксировал фол со стороны сборной России на чужой половине поля и назначил штрафной удар.

Россия U-20 – Урал-Поволжье ПФЛ

К мячу подошел вратарь Андрей Чернов и мощно пробил. В штрафной площади мяч отскочил от газона и попал в сетку, так как голкипер сборной Андрей Савин вышел из ворот слишком далеко.

Невероятный гол в ворота сборной России U-20 на турнире "Переправа" забил голкипер ФК "Уфа-2" Алексей Чернов, выступающий за сборную "Урал-Приволжье"



Браво, Алексей!!! pic.twitter.com/DkdMgBxQEm — ФК УФА (@UfaFc) 11 июня 2019 г.

Интересно, что этот мяч стал победным для уральцев. Они победили со счетом 3:2, позволив сборникам отличиться дважды в оставшееся время.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины U-20, обыграв Италию, вышла в финал чемпионата мира по футболу, который в эти дни проходит в Польше.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!