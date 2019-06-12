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Сборная России U-20 пропустила позорный гол от вратаря с чужой половины поля: видео курьеза

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Сборная России по футболу U-20 пропустила курьезный и позорный гол в матче турнира Кубка Олимп-ПФЛ "Переправа".

Эпизод произошел на 76-й минуте игры российской "молодежки" с "Уралом-Приволжьем". Судья зафиксировал фол со стороны сборной России на чужой половине поля и назначил штрафной удар.

Россия U-20 – Урал-Поволжье

Россия U-20 – Урал-Поволжье

ПФЛ

К мячу подошел вратарь Андрей Чернов и мощно пробил. В штрафной площади мяч отскочил от газона и попал в сетку, так как голкипер сборной Андрей Савин вышел из ворот слишком далеко.

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Интересно, что этот мяч стал победным для уральцев. Они победили со счетом 3:2, позволив сборникам отличиться дважды в оставшееся время.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины U-20, обыграв Италию, вышла в финал чемпионата мира по футболу, который в эти дни проходит в Польше.

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Место
Россия
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Туан Фам
Туан Фам
В то время, когда украинская U20 хернёй мается в Польше, российская команда их ровесников творит историю
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Новикова Каролина
Новикова Каролина
Cпaсибо всeм тeм, ктo пoкaзал мнe пpeкрacный сайт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/ngkbrrg Пpocтo пpoйдя пpoстoй опроc получила пoчти пoлугoдoвyю зарплaту)) Пoльзуйтecь, пoка еще eсть возможнocть=)
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