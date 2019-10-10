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11 октября • обновлено в 03:28
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Сборная России разгромно победила в отборе Евро-2020

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Сборная России по футболу в 7-м туре квалификации на чемпионат Европы-2020 разгромила команду Шотландии. Поединок в московских "Лужниках" завершился со счетом 4:0.

Сборная России разгромно победила в отборе Евро-2020

Все мячи были забиты во втором тайме. Дубль оформил нападающий Артем Дзюба (57-я и 70-я минуты), также голами отметились полузащитники Магомед Оздоев (60-я) и Александр Головин (84-я).

В параллельном матче бельгийцы на своем поле уничтожили Сан-Марино со счетом 9:0 и обеспечили себе выход в финальную стадию Евро-2020. Лидеры группы I набрали 21 очко из 21 возможного. Россияне с 18 баллами занимают второе место, которое также позволяет напрямую попасть на чемпионат Европы.

Сборная России разгромно победила в отборе Евро-2020

Следующий матч сборная России проведет 13 октября, соперником станет команда Кипра. Чтобы обеспечить путевку на Евро, команде РФ достаточно сыграть вничью.

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"Уложить" Литву: расклады Украины для выхода на Евро-2020

Напомним, что 11 октября свой матч в отборе Евро-2020 проведет Украина. В Харькове подопечные Андрея Шевченко встретятся с футболистами Литвы.

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Тема
Евро-2020
Место
Россия Москва
Теги
сборная России по футболу Новости России
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Енсен Рома
Енсен Рома
КОМУ-ТО ИНТЕРЕСНО КАК СЫГРАЛА РОССИЯ?
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1
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Свин Чубатый
Свин Чубатый
Енсен Рома, ну ты же прочитал, селюк и все равно сранул в шаровары
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8
1
Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Большое спасибо украинским любым друзьям за поздравления! :=)
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9
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Обоз наступил себе на горло! Раньше бы написали *позорно выиграл*!Михуил переобувается!
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6
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