Сборная России разгромно победила в отборе Евро-2020

Сборная России по футболу в 7-м туре квалификации на чемпионат Европы-2020 разгромила команду Шотландии. Поединок в московских "Лужниках" завершился со счетом 4:0.

Все мячи были забиты во втором тайме. Дубль оформил нападающий Артем Дзюба (57-я и 70-я минуты), также голами отметились полузащитники Магомед Оздоев (60-я) и Александр Головин (84-я).

В параллельном матче бельгийцы на своем поле уничтожили Сан-Марино со счетом 9:0 и обеспечили себе выход в финальную стадию Евро-2020. Лидеры группы I набрали 21 очко из 21 возможного. Россияне с 18 баллами занимают второе место, которое также позволяет напрямую попасть на чемпионат Европы.

Следующий матч сборная России проведет 13 октября, соперником станет команда Кипра. Чтобы обеспечить путевку на Евро, команде РФ достаточно сыграть вничью.

Напомним, что 11 октября свой матч в отборе Евро-2020 проведет Украина. В Харькове подопечные Андрея Шевченко встретятся с футболистами Литвы.

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