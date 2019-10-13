Сборная России повторила исторический рекорд и вышла на Евро-2020

Сборная России по футболу в 8-м туре отбора на чемпионат Европы-2020 обыграла Кипр (5:0) и досрочно квалифицировалась в финальную часть турнира.

Эта победа стала для российской сборной седьмой подряд, в результате чего футбольная команда РФ повторила самую продолжительные успешную серию в своей истории.

До Станислава Черчесова подобную серию команда выдавала под руководством Олега Романцева в 1999 году и Гуса Хиддинка 10 лет спустя.

Сборная России будет участвовать в чемпионате Европы в пятый раз подряд. Ранее команда выступала на этом турнире в 2004, 2008, 2012 и 2016 годах.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом туре квалификации на чемпионат Европы-2020 россияне разгромила команду Шотландии. Поединок в московских "Лужниках" завершился со счетом 4:0.

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