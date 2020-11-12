Сборная России по футболу сенсационно не смогла обыграть Молдову. Видео

Сборная России по футболу в гостевом товарищеском матче сенсационно не сумела победить команду Молдовы. Встреча на стадионе "Зимбру" в Кишиневе завершилась со счетом 0:0.

Перед игрой букмекеры принимали ставки на победу РФ с коэфициентом 1,20. Успех молдаван оценивался показателем 19,0. Ничья – 7,60.

Это стало третьей подряд ничьей в поединках национальной команды Российской Федерации. Безвыигрышная серия подопечных главного тренера Станислава Черчесова достигла четырех матчей.

Молдова – Россия 0:0 (0:0, 0:0)

Молдова – Намашко, Жардан, Армаш, Епуряну, Рябчук, Чеботару (Спэтару, 83), Ионицэ, Раца, Каймаков (Кочук, 64), Николэеску (Домашкан, 64), Плэтикэ (Дрос, 90).

Россия – Гильерме, Дивеев, Джикия, Караваев, Жирков (Кудряшов, 67), Миранчук (Миранчук, 67), Фомин, Ионов (Кучаев, 46), Кузяев (Обляков, 53), Черышев (Мостовой, 66), Чалов (Соболев, 64).

Предупреждения: Раца (37), Джикия (60), Спэтару (90).

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне сборная Украины проиграла команде Польши в товарищеском матче. В первом тайме Ярмоленко не забил пенальти, а вратарь Андрей Лунин допустил курьезный ляп.