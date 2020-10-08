Сборная России по футболу проиграла в Москве. Видео

Сборная России по футболу уступила в домашнем товарищеском матче команде Швеции. Поединок на ВЭБ Арене в Москве завершился со счетом 1:2.

В первом тайме хозяева владели преимуществом, постоянно атакуя. Шведы смогли реализовать один из редких опасных моментов, открыв счет на 21-й минуте. Голкипер ошибся на выходе, позволив Исаку головой отправить мяч в сетку.

Во втором тайме россияне подсели. Шведская команда уверенно контролировала ход встречи, и на 73-й минуте Юханссон с рикошетом забил второй гол.

Мяч престижа на 90+2-й минуте оформил Соболев.

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