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Пробила дно: Россия обновила позорный антирекорд в рейтинге ФИФА

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Сборная России по футболу опустилась в рейтинге ФИФА на 70 место. Это худший результат в истории команды. Это еще и худший результат среди всех команд ЧМ-2018, который 14 июня стартует в России.

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Новый рейтинг Международная федерация футбола опубликовала сегодня, 7 июня.

Подопечные главного тренера сборной России Станислава Черчесова опустились вниз на четыре позиции – прежней была 66 строчка.

Скриншот

ФИФА

Напомним, два последних контрольных матча накануне домашнего мундиаля русские футболисты провели крайне неубедительно: уступили австрийцам на выезде 1:0 и сыграли дома вничью со сборной Турции 1:1. За две игры россияне нанесли лишь один удар в створ ворот соперника.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная России установила еще один антирекорд накануне ЧМ-2018.

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Тема
ЧМ-2018
Персона
Станислав Черчесов
Место
Россия
Объекты
ФИФАсборная России по футболу
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