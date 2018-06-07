Пробила дно: Россия обновила позорный антирекорд в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу опустилась в рейтинге ФИФА на 70 место. Это худший результат в истории команды. Это еще и худший результат среди всех команд ЧМ-2018, который 14 июня стартует в России.

Новый рейтинг Международная федерация футбола опубликовала сегодня, 7 июня.

Подопечные главного тренера сборной России Станислава Черчесова опустились вниз на четыре позиции – прежней была 66 строчка.

Скриншот ФИФА

Напомним, два последних контрольных матча накануне домашнего мундиаля русские футболисты провели крайне неубедительно: уступили австрийцам на выезде 1:0 и сыграли дома вничью со сборной Турции 1:1. За две игры россияне нанесли лишь один удар в створ ворот соперника.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная России установила еще один антирекорд накануне ЧМ-2018.