Сборная России по футболу потерпела крупнейшее поражение в истории: как это было. Видео

Ровно 16 лет назад, 13 октября 2004 года, сборная России по футболу в матче отбора на чемпионат мира 2006 со счетом 1:7 была разгромлена Португалией.

Это по сей день является самым крупным поражением в истории российской национальной команды.

На стадионе "Жозе Алваладе" португальцы отгрузили РФ три гола до перерыва и еще четыре мяча положили во втором тайме. У хозяев легко складывалась игра, залетало практически все: забивали голы и со штрафного, и с дальних ударов, и после прострелов.

Главный тренер россиян Ярцев не нашел оправданий разгрому и извинился перед болельщиками.

После матча президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков ушел в отставку. Нового главу РФС Виталия Мутко вызвал Владимир Путин, заставив отчитываться.