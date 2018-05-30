Сборная России по футболу опозорилась перед ЧМ-2018

Сборная России по футболу проиграла Австрии в товарищеском матче накануне чемпионата мира-2018. Команда Станислава Черчесова не нанесла ни единого удара в створ ворот за весь матч, который завершился со счетом 1:0.

Судьбу встречи решил гол на 28-й минуте. Владимир Гранат проиграл единоборство Арнаутовичу, потом не смог его догнать, потом Арнаутович обыграл его еще раз.

Австриец стянул на себя всю подстраховку и покатил двум свободным партнерам на 11-метровой, где Шопф мощным ударом под штангу наказал Акинфеева.

Австрия – Россия 1:0 (1:0, 0:0) Гол: 1:0 – 28 Шопф.

Австрия – Линднер, Драгович, Хинтереггер, Предль, Лайнер, Жуль (Ильзанкер, 80), Баумгартлингер (Гриллич, 46), Кайнц (Шлагер, 72), Шопф (Алаба, 58), Арнаутович (Алар, 83), Шауб (Бургшталлер, 46).

Россия – Акинфеев, Игнашевич, Гранат, Фернандес (Смольников, 68), Кудряшов, Жирков (Черышев, 64), Кузяев (Дзагоев, 56), Головин (Миранчук, 76), Зобнин, Самедов (Миранчук, 63), Смолов (Дзюба, 72).

Предупреждения: Смолов (32), Гранат (42).

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