Сборная России из-за кошмарной травмы потеряла лучшего форварда перед ЧМ-2018

Форвард "Зенита" и сборной России Александр Кокорин не сыграет на домашнем для своей сборной чемпионате мира-2018. У футболиста диагностировал разрыв крестообразных связок колена, сообщает пресс-служба команды из Санкт-Петербурга.

Травму лидер сборной России получил в матче 1/8 Лиги Европы против немецкого "Лейпцига", который закончился 1:1 и оставил питерский клуб за бортом четвертьфинала. О сроке восстановления футболиста пока ничего не известно, однако в подобных случаях он составляет не менее пяти месяцев.

По результатам обследования травмы, полученной в матче #РБЛейпцигЗенит, у Александра Кокорина выявлен разрыв крестообразных связок колена 😬



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Как сообщал "Обозреватель", что разрыва передней крестообразной связки Мундиаль-2018 пропустит также защитник московского ЦСКА Виктор Васин. А зимой аналогичная травма вывела из строя на неопределенный срок защитника "Спартака" Георгия Джикию, который также входил в число кандидатов на выступление на ЧМ-2018.