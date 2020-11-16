Сборная Нигерии сенсационно упустила победу, выигрывая со счетом 4:0. Видео

В матче третьего тура отбора на Кубок африканских наций между Нигерией и Сьерра Леоне случился фантастический камбэк.

Хозяева считались явными фаворитами поединка, ведь коэффициент на их победу составлял 1,17. Они уверенно начали встречу, отличившись четырьмя голами уже в первые 29 минут.

Еще до перерыва сборная Сьерра Леоне отыграла один мяч, но после него гостям долгое время не удавалось создать остроту у ворот соперников. Только на 72-й минуте они сократили отставание в счете до двух голов, а спустя четверть часа результат на табло был равен – 4:4.

После трех туров Нигерия лидирует в группе с 7 очками, а Сьерра Леоне идет на третьем месте с двумя пунктами.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Венгрии вырвала путевку на Евро-2020, проигрывая на 88-й минуте.