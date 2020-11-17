Сборная Германии с историческим антирекордом проиграла 0:6 в Лиге наций. Видео

Сборная Германии по футболу была разгромлена Испанией в 6-м туре Лиги наций.

Бундестим, выиграв в 5-м туре у команды Украины 3:1, была просто уничтожена "красной фурией", потерпев в Севилье поражение со счетом 0:6.

Уже с первых минут хозяева взяли игру под свой контроль, полностью доминируя на всех участках поля. К 39-й минуте счет был 3:0. Во втором тайме испанцы не остановились и вкатили немецкой команде еще три безответных гола.

Стоит отметить, что это стало крупнейшим поражением немецкой команды в официальных матчах. До этого подобный статус был у матча чемпионата мира-1954 против Венгрии (3:8).

Худшую игру сборная Германии за всю историю показала в 1909 году против Англии (0:9), но это была товарищеская встреча.

Испания – Германия 6:0

Голы: 1:0 – 17 Мората, 2:0 – 33 Ферран Торрес, 3:0 – 38 Родри, 4:0 – 55 Ферран Торрес, 5:0 – 71 Ферран Торре, 6:0 – 89 Ойарсабаль.

Испания – Унаи Симон, Рамос (Эрик Гарсия, 43), Серджи Роберто, Гайя, Пау Торрес, Родри, Каналес (Фабиан Руис, 12), Ольмо (Асенсио, 73), Коке, Ферран Торрес (Ойарсабаль, 73), Мората (Жерар Морено, 73).

Германия – Нойер, Макс, Гинтер, Зюле (Та, 46), Кох, Кроос, Гюндоган, Гнабри, Горетцка (Нойхаус, 61), Сане (Вальдшмидт, 61), Вернер (Хенрихс, 77).

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 6-го тура межу Швейцарией и Украиной был отменен из-за коронавируса в нашей команде.