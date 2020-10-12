Сборная Эстонии забила нелепый автогол в матче Лиги наций. Видео

Сборная Эстонии забила эпичный автогол в домашнем матче третьего тура Лиги наций против Северной Македонии.

Уже на третьей минуте счет в поединке был открыт. Хозяева перехватили мяч и попытались выйти из-под прессинга. Один из защитников отдал пас на голкипера, но не увидел, что тот открылся под передачу и ушел с линии ворот. Видео момента можно посмотреть, начиная с 2:02.

Эта нелепая ошибка не сильно отразилась на морали эстонцев, которые нашли в себе силы не только отыграться, а и выйти вперед со счетом 3:1 за 15 минут до окончания матча. Несмотря на такое отставание, Северной Македонии удалось вырвать ничью в самой концовке встречи (3:3) и остаться на первом месте в группе 2 дивизиона C Лиги наций с пятью очками. Эстония замыкает таблицу с одним набранным баллом.

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