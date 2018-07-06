Сборная Бразилии сенсационно вылетела с ЧМ-2018

Сборная Бельгии обыграла команду Бразилии в четвертьфинале чемпионата мира-2108. Встреча проходила на "Казань Арене" и завершилась со счетом 2:1.

Бразилия - Бельгия

Пентакампеоне начали встречу активнее. Счет мог быть открыт уже на восьмой минуте - защитник бразильцев Миранда получил мяч после розыгрыша углового и нанес удар в левый угол– мяч попал в штангу ворот Куртуа.

Бразилия - Бельгия

Через пять минут для подопечных Тите случился настоящий кошмар. Фернандиньо к большому сожалению всех болельщиков срезал мяч в свои ворота после подачи углового от бельгийцев.

Бразилия - Бельгия

После пропущенного гола бразильцы продолжили осаждать ворота сборной Бельгии. "Красные дьяволы" спокойно отзащищались и выждали удобный момент, чтобы удвоить преимущество.

Бразилия - Бельгия

Бразилия - Бельгия

На 31 минуте после подачи углового у ворот бельгийцев мяч отлетел к форварду "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку. Тот протянул "круглого" добротную часть поля и отдал передачу на набегавшего правым флангом Де Брюйне. Последний дотянул мяч до линии штрафной и "зарядил пушку", чуть не порвав сетку ворот Алисона – 2:0.

Бразилия - Бельгия

Бразилия - Бельгия

Бразилия - Бельгия

После перерыва бразильцы продолжили штурмовать ворота Тибо Куртуа. На 56 минуте Жезус здорово проскочил Вертонгена при прорыве по лицевой линии, после чего был сбит Компани в подкате. Арбитр ждал подсказки - указать на "точку" или нет. Рефери пенальти не назначил.

Бразилия - Бельгия

На 76 минуте у бразильцев таки прошла навесная передача от Филиппе Коутиньо и Аугусто головой сократил отставание - 2:1.

Бразилия - Бельгия

После подопечные Тите продолжили "обстреливать" воврота "дьяволов", но результата это не принесло.

Бразилия – Бельгия 1:2 (0:2, 1:0)

Голы: 0:1 – 13, автогол Фернандиньо, 0:2 – 31 де Брюйне, 1:2 – 76 Ренато Аугусто.

Бразилия – Алиссон, Фагнер, Тиаго Силва, Миранда, Марсело, Паулиньо (Ренато Аугусто, 73), Фернандиньо, Коутиньо, Виллиан (Фирмино, 46), Габриэл Жезус (Дуглас Коста, 58), Неймар.

Бельгия – Куртуа, Менье, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Феллайни, Витцель, Шадли (Вермален, 83), Лукаку (Тилеманс, 87), Де Брюйне, Азар.

Предупреждения: Алдервейрелд (47), Менье (71), Фернандиньо (85), Фагнер (90).

Подопечные Роберто Мартинеса в полуфинале встретятся с командой Франции, которая накануне одолела сборную Уругвая - 2:0.