Сборная Аргентины рискует остаться без Месси

Форвард "Барселоны" Лионель Месси допустил, что может завершить карьеру в национальной команде Аргентины после окончания предстоящего чемпионата мира в России.

"Могу ли я завершить карьеру в сборной после ЧМ-2018? Не знаю, всё будет зависеть от того, как он закончится для нас. Мы проиграли три финала, и это привело к некоторым трудным моментам в отношениях с аргентинской прессой. У нас разные взгляды на значимость выхода в финал. Доходить до финала непросто, это должно быть оценено", – сказал Месси в интервью Sport.es.

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