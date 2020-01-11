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11 января • обновлено в 13:58
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Самый возрастной футболист в истории проведет свой 35-й сезон

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52-летний нападающий "Йокогамы" Кадзуйоси Миура, который является самым возрастным профессиональным футболистом в истории, продлил контракт с клубом и проведет 35-й сезон в карьере.

"В 2020 году я сумел продлить контракт с "Йокогамой". Моей целью являются не рекорды, а получение удовольствия от игры в футбол. Я буду делать все возможное, чтобы помочь своему клубу побеждать", – заявил Миура в интервью официальному сайту "Йокогамы".

Кадзуйоси Миура

Кадзуйоси Миура

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Стоит отметить, что в феврале футболисту исполнится 53 года. По итогам прошлого сезона его команда сумела пробиться в высший японский дивизион, а нападающий сыграл в трех матчах, в которых не сумел отличиться.

На его счету 89 поединков за сборную Японии и 55 забитых голов.

Как сообщал OBOZREVATEL, две футбольных команды почти одновременно объявили о подписании одного и того же игрока.

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Тема
чемпионат Японии
Место
Япония Йокогама
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