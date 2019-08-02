Самый титулованный футболист мира решился на сенсационный трансфер

Экс-звезда каталонской "Барселоны" защитник Дани Алвес подписал контракт с новым клубом. 36-летний футболист после 16 лет выступлений в Европе вернулся на родину, став игроком "Сан-Паулу".

Как сообщает пресс-служба "Сан-Паулу", срок действия соглашения с Дани Алвесом — три с половиной года.

Стоит отметить, что последним клубом Алвеса был "ПСЖ", за который он играл с 2017-го по 2019 год. Ранее бразилец также защищал цвета "Ювентуса" и "Севильи", а мировую известность приобрел в "Барселоне", где являлся одним из топ-футболистов на протяжении восьми лет.

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Также Дани Алвес считается самым титулованным футболистом в мире. В его коллекции — 40 трофеев, которые он завоевал на клубном уровне и в сборной. Большего количества наград не было ни у одного игрока в истории футбола.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист английского клуба забил "самый неспортивный гол в истории".

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