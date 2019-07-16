Самый курьезный трансфер в истории: футбольный клуб купил не того игрока

Турецкий клуб "Менеменспор", выступающий во втором по силе дивизионе страны, осуществил курьезный трансфер.

Как сообщает Foroyaa.gm, на днях клуб объявил о переходе гамбийского нападающего Алфы Джаллоу из команды третьей португальской лиги "Алкошетенсе". Футболист был рад интересу со стороны "Менеменспора", и стороны быстро и успешно провели переговоры, согласовав все условия перехода.

Однако уже спустя сутки контракт с Джаллоу был расторгнут. Причиной такого решения стал тот факт, что представители "Менеменспора" перепутали форварда с его соотечественником и однофамильцем Ламиной Джаллоу, защищающим цвета итальянской "Салернитаны" и вызывающимся в национальную сборную Гамбии.

Неизвестно, продолжил ли работу менеджер, перепутавший футболистов, но Алфа Джаллоу был тут же исключен из "Менеменспора", не пробыв в команде и суток.

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