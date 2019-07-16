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Самый курьезный трансфер в истории: футбольный клуб купил не того игрока

3.3т Читать материал на украинском

Турецкий клуб "Менеменспор", выступающий во втором по силе дивизионе страны, осуществил курьезный трансфер.

Как сообщает Foroyaa.gm, на днях клуб объявил о переходе гамбийского нападающего Алфы Джаллоу из команды третьей португальской лиги "Алкошетенсе". Футболист был рад интересу со стороны "Менеменспора", и стороны быстро и успешно провели переговоры, согласовав все условия перехода.

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Однако уже спустя сутки контракт с Джаллоу был расторгнут. Причиной такого решения стал тот факт, что представители "Менеменспора" перепутали форварда с его соотечественником и однофамильцем Ламиной Джаллоу, защищающим цвета итальянской "Салернитаны" и вызывающимся в национальную сборную Гамбии.

Неизвестно, продолжил ли работу менеджер, перепутавший футболистов, но Алфа Джаллоу был тут же исключен из "Менеменспора", не пробыв в команде и суток.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист "ПСЖ" отметился самым диким промахом сезона: видео курьеза.

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Тема
Трансферы
Место
Турция
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