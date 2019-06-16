Самый большой сюрприз в истории ЧМ U-20: мировые СМИ - о победе Украины

Молодежная сборная Украины по футболу, выиграв чемпионат мира U-20, прогнозируемо попало на первые полосы всех спортивных топ-изданий планеты.

AS

Для Испании это был скорее матч "Лунина против Ли Кангина", а не игра Украины с Южной Кореей. Так об этом в своей статье пишет AS, перевод которой приводит ua-football. И уже на пятой минуте ожидания от такой вывески оправдались – юный игрок "Валенсии" переиграл вратаря "Реала" с точки.

"Для Ли Кангина этот момент стал его пиком на ЧМ – корейцы думали, что их преимущество будет вечным и поплатились за это. Форвард "Динамо" Киев Супряга выбрал наилучший момент, чтобы засветиться, забив свои первые два гола на турнире в финале чемпионата мира U-20", - говорится в материале.

Далее издание хвалит Лунина за его игру во втором тайме и пишет, что кипер "Реала" заслуженно был признан лучшим вратарем турнира. "Вот, что ждет Зидана на предсезонке – вратарь со своим особым стилем, который умеет побеждать".

Marca

Marca в своей заметке "Украина Лунина выиграла ЧМ U-20" также отмечает своевременность первых голов Супряги, "которому нужно поблагодарить за доверие тренеру, выбравшего его, а не Сикана (четыре гола) на финал". Также издание констатирует, что "магии игрока "Валенсии" Ли Кангина было недостаточно" и хвалит Лунина за сэйв во втором тайме. Самый популярный комментарий под материалом: "Лунин – да, Люка Зидан – нет".

В раздел "Реал Мадрид" попала новость о чемпионстве Украины и на Mundo Deportivo. Каталонское издание также сделало свой материал с акцентом на Лунине, отметив, что он на протяжении всего турнира демонстрировал не свойственные его возрасту талант и умеренность.

Mundo Deportivo

L'Equipe называет финал Украина – Южная Корея "самым неожиданным, который только можно было себе представить" и выделяет всех тех же героев – Супрягу, Лунина и Цитаишвили, "сделавшего в конце матча удивительный 50-метровый рейд".

В Италии интерес к турниру сохранился из-за того, что Украина обыграла именно "адзурри" в полуфинале. La Gazzetta dello Sport делает интересно замечание, что после раннего пропущенного гола, Украине пришлось проводить "менее тактический матч, чем обычно". "Украинцам удобнее защищаться, чем атаковать", но снова отмечается своевременность голов Супряги.

Не обошли вниманием финал и Corriere dello Sport с Tuttosport.

Финал ЧМ U-20 был хорошо освещен и в Южной Америке. Самое популярное аргентинское издание Clarin позволило себе такое лирическое отступление:

"Андрей Шевченко – это синоним Украины. Он был символом национальной команды и "Милана". Однако в книжках про украинский футбол он теперь будет не в одиночестве. Нападающий "Динамо" Киев Владислав Супряга, клуба, который воспитал Шевченко, присоединится к нему, как и его партнеры по команде, которые выиграли чемпионат мира U-20 в Польше. Это был беспрецедентный финал со сборными, которые никогда не доходили до этой стадии. Победа Украины стала одним из самых больших сюрпризов в истории ЧМ U-20, но эта победа заслуженна – Украина выиграла шесть матчей на турнире и всего раз сыграла вничью".

"Две истории о золушке подходят к концу, одна заканчивается слезами, другая – ликованием. Южнокорейцы доблестно боролись за то, чтобы вписать свои имена в историю, но Украина оказалась слишком сильной для соперника, и с гордостью подняла трофей", - подводит итог всего турнира Scouted Football.

Как сообщал OBOZREVATEL, финал юношеского мундиаля Украина - Южная Корея завершился со счетом 3:1. Перед игрой стадион в Польше фантастически исполнил гимн нашей страны.

Позже появилось видео торжественной церемонии награждения и комментарий главного тренера победителей.

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