"!Самое важное": как "Динамо" разбило "Атлетико" в финале еврокубка

Май – знаковый месяц для "Динамо" (Киев). Ведь день рождения команды с берегов Днепра – 13 мая 1927 года. OBOZREVATEL напомнит вам все весомые майские достижения клуба на международной арене.

Первый европейский триумф "бело-синих" состоялся 14 мая 1975 года. Обыграв на поле стадиона "Сент-Якоб" в Базеле венгерский "Ференцварош" – 3:0 (Онищенко-2, Блохин), киевляне завоевали свой первый Кубок кубков. Напомню еще раз имена игроков того памятного матча, которые сыграли без замен: Рудаков, Трошкин, Фоменко, Решко, Матвиенко, Мунтян, Колотов, Коньков, Буряк, Онищенко, Блохин. Футболисты-то какие!

11 лет ожидания

Следующей блестящей победы на европейской арене поклонникам "Динамо" пришлось ждать 11 лет. Во второй раз Кубок обладателей Кубков динамовцы вновь завоевали в мае, 2-го числа, 1986 года во Франции в Лионе на стадионе "Жерлан". Вот каким был путь подопечных Валерия Лобановского к покорению второй еврокубковой вершины.

Уже осенью 1985 года игра "Динамо" выглядела довольно ярко. Коллективный отбор мяча, строгая игровая дисциплина, скоростные атаки большими силами с легкостью преодолевали оборону соперника. Путь "Динамо" к финалу начался 18 сентября 1985 года. В первом матче 1/16 финала киевляне уступили в гостях голландскому "Утрехту" – 1:2, но в Киеве на поле Республиканского стадиона взяли более чем убедительный реванш – 4:1.

В 1/8 финала динамовцы в гостевом матче с румынской "Университатей" из Крайовы вновь остались без победы (2:2), а в Киеве при поддержке более чем 100-тысячной аудитории разгромили соперника – 3:0.

В четвертьфинале был разгромлен в обоих матчах венский "Рапид" – 4:1 в гостях и 5:1 в Киеве. Полуфинал начался для "бело-синих" с домашней крупной победы над чехословацкой "Дуклой" (3:0), а в гостях была зафиксирована результативная ничья (1:1).

Второй победный финал

Финал состоялся 2 мая 1986 года на поле стадиона "Жерлан" в Лионе. Соперником "Динамо" был мадридский "Атлетико" – в то врем один из сильнейших клубов Европы. И вновь, как 14 мая 1975-го в Базеле, убедительная победа (3:0) в присутствии 45 тысяч зрителей, в большинстве своем поддерживавших испанцев.

Вот в каком составе выступала команда Валерия Лобановского: Чанов, Бессонов, Балтача (Баль, 39), Кузнецов, Демьяненко, Рац, Яковенко, Яремчук, Заваров (Евтушенко, 70), Беланов, Блохин. Три мяча в ворота Филлола забили Заваров (6 мин.), Блохин (84 мин.) и Евтушенко (87 мин.).

Вот как прокомментировал матч лидер "Динамо" Олег Блохин: "Я был счастлив, что в свои почти 34 года снова играл в великолепном коллективе, в компании молодых, но очень талантливых игроков, и опытных партнеров. И дело было не в том, что мы победили. Мы добились успеха, и невозможно было кого-либо выделить. Все, кто играл в Лионе, были одновременно и звездами, и монолитным объединенным единым коллективом. Вот это самое важное".

1986 год памятный для игроков "Динамо" и их поклонников. Игорь Беланов стал обладателем "Золотого мяча", Александра Заварова журналисты признали лучшим футболистом СССР, Олег Блохин выиграл седьмую золотую медаль чемпиона СССР, повторив рекорд Владимира Мунтяна. Валерий Васильевич Лобановский выиграл седьмой (за 13 лет) чемпионский титул с одной командой.

Согласитесь, друзья, как хочется нашей футбольной душе продолжения динамовского футбольного банкета. Надежды болельщиков питают…