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''Самое подходящее слово – е***утый'': экс-вратарь "Динамо" и "Шахтера" сделал откровенное признание

5.3тЧитать материал на украинском

Бывший вратарь киевского "Динамо", донецкого "Шахтера" и харьковского "Металлиста" Рустам Худжамов признался, что страдал алкогольной зависимостью.

При этом 36-летний футболист отметил, что определенные события заставили его полностью отказаться от алкоголя.

Рустам Худжамов

Рустам Худжамов

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"Я сначала пить не умел, потом научился, потом бросил. Я не употребляю алкоголь уже 11 лет. К этому привела целая цепь ситуаций – когда ты просыпаешься в отвратительном состоянии, без денег, не знаешь, где в городе твоя машина... Я не сильно буйным был, но быстро вспыхивал. Самое подходящее слово: е***утый. Я мог прыгнуть в бассейн, спать под клубом, пойти попытаться ветку оторвать..." – рассказал Худжамов в интервью "Вацко Light".

Как сообщал OBOZREVATEL, скандальный экс-динамовец Александр Алиев угодил в новый семейный скандал, избив бывшую жену.

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Персона
Рустам Худжамов
Теги
ФК Динамо КиевФК ШахтерФК МеталлистФК Мариуполь
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