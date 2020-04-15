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15 апреля • обновлено в 20:30
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Саленко устроил хамский скандал с киевской полицией из-за карантина

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Легендарный футболист сборной Украины и России Олег Саленко с матами устроил скандал с киевской полицией, которая хотела его оштрафовать за нарушение карантина.

Рекордсмен чемпионата мира 1994 года находился на футбольной площадке вместе с детьми.

Между 50-летним спортсменом и правоохранителям произошел следующий диалог.

Саленко: "Покажи мне документы. Что запрещено?"
Полицейский: "Находиться в общественном месте больше 10 человек запрещено. Вы это знаете?"

С: "А тут 60 разве есть?"
П: "Количество – 10".

Позже к общению подключилась журналистка проекта "Контролер", который выходит на телеканале "Украина".

Журналистка: "А как вас зовут?"
Саленко: "Стыдно не знать, бл*. Я вам скажу, как меня зовут. Только за мое интервью деньги надо платить. Саленко Олег Анатольевич.

Полицейский: "Год рождения?
Саленко: "1969-й. Я хочу хоть раз проучить эту нах*й систему

Позже к конфликту подключилась группа поддержки знаменитого игрока сборной, однако, как только копы начали составлять протокол со штрафом, все знакомые Саленко разбежались, оставив его одного отдуваться. Увидев сумму потенциального штрафа Олег Анатольевич моментально изменил тон, сбавив обороты.

"Я ничего не организовывал. Футбол организовали люди. Я пришел, потому что мой сын там играл. Меня называли тренером? Тренер, это когда официально назначают. Протокол? Я не согласен. Я просто стоял рядом", - испуганно оправдался Саленко.

Патрульные отметили, что записи с боди-камер будет достаточно для штрафа.

Также на площадке был бывший игрок киевского ЦСКА Александр Ковтун.

"21 000 за год умерло, типа от коронавируса. Никакого коронавируса не существует, я не ношу маску принципиально", - заявил Ковтун.

Как сообщал OBOZREVATEL, Саленко шокировал болельщиков своим видом

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Карантин в Украине
Персона
Олег Саленко
Место
Украина Киев
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