Легендарный экс-нападающий киевского "Динамо" Олег Саленко прокомментировал слова футболиста "Сочи" Александра Кокорина, пожелавшего увидеть матч между Россией и Украиной на Евро-2020.

50-летний рекордсмен чемпионатов мира по футболу заявил, что он приветствует такие идеи, хотя и не верит в их реальность.

Олег Саленко Sportarena

"Согласен, пора уже заканчивать эту ерунду между Украиной и Россией. Я бы вообще хотел предложить для начала провести товарищеский матч между сборными ветеранов Украины и России. Может быть, даже на нейтральной территории. Общаюсь с друзьями из России. Они тоже поддерживают идею. Но, конечно, Украинская ассоциация футбола на это не пойдет. Вмешается политика. Ближайшие год-два, наверное, ничего в этом вопросе не поменяется", – цитирует Саленко Meta-ratings.com.ua.

По мнению Саленко надо "к чертовой матери заканчивать этот конфликт", как со стороны Украины, так и со стороны "Л/ДНР" и их кураторов.

"Я был там, мы играли в футбол недалеко от военных действий. Знаем, что военные между собой тоже общаются. Нужно находить общий язык и Донбассу возвращаться в состав Украины. Крым? Тут сложнее. Там уже много военных российских баз, ядерное оружие завезут скоро", – отметил Саленко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 апреля Саленко с матами устроил скандал с киевской полицией, которая хотела его оштрафовать за нарушение карантина.

Отметим, что ранее Саленко шокировал болельщиков своим видом.