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10 декабря • обновлено в 22:42
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Салах забил феноменальный гол в Лиге чемпионов

Салах забил феноменальный гол в Лиге чемпионов
Футболист отметился во втором тайме
1.6т Читать материал на украинском

Египетский нападающий английского "Ливерпуля" Мохаммед Салах отметился невероятным ударом в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

На 58-й минуте матча с "Ред Булл" из Зальцбурга, 27-летний футболист сборной Египта опередил Станковича на границе штрафной, оббежал его в лицевую и феноменальным "выстрелом" завернул мяч в пустые ворота.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться этим шедевром.

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Звезда "Ливерпуля" забил невероятный гол со стандарта

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре прошлого года Салах пригрозил покинуть клуб, если его команда подпишет контракт с израильским нападающим немецкого "Лейпцига" Мунасом Даббурой.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Лига чемпионов
Персона
Мохаммед Салах
Тег
ФК Ливерпуль
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