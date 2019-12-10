Салах забил феноменальный гол в Лиге чемпионов

Египетский нападающий английского "Ливерпуля" Мохаммед Салах отметился невероятным ударом в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

На 58-й минуте матча с "Ред Булл" из Зальцбурга, 27-летний футболист сборной Египта опередил Станковича на границе штрафной, оббежал его в лицевую и феноменальным "выстрелом" завернул мяч в пустые ворота.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться этим шедевром.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре прошлого года Салах пригрозил покинуть клуб, если его команда подпишет контракт с израильским нападающим немецкого "Лейпцига" Мунасом Даббурой.

С кем Усик дебютирует в хевивейте, читай у нас в Telegram!