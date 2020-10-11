Сабо загнобил футболистов сборной Украины за поражение от Германии

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо раскритиковал уровень нынешней национальной команды.

По мнению знаменитого специалиста, в матче Лиги наций против Испании 13 октября у нас шансов нет.

"Сейчас любой состав национальной команды выглядит плохо. Тот же Ярмоленко, который сидит в запасе "Вест Хэма", выпадает из игры, Цыганков, которому и я ранее выдал столько авансов, никак не может прийти в себя, Коваленко – нулевой, Соболь – в атаке неплохо действовал, но в обороне ошибался. А то мы все их хвалили, мол, гляньте, как великолепен Ярмоленко, как быстро растет Цыганков. А что на самом деле? Где они в матчах с топ-командами?" – цитирует Йожефа Йожефовича Footboom.net.

Сабо считает, что тренерскому штабу сборной Украины нужно где-то искать центральных защитников.

"Перемещение в центр Миколенко ощутимо обедняет игру команды на фланге. Конечно, не хватает еще других футболистов "Шахтера" – заболевших ребят. Не хватает того состава, который был под рукой Андрея Шевченко во время отбора на Евро-2020", – отметил Сабо.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 10 октября, сборная Украины в матче 3-го тура Лиги наций на киевском НСК "Олимпийский" проиграла команде Германии (1:2).

Позже появилось видео голов. После игры наставник бундестим Йоахим Лев заявил, что Украина его ничем не удивила, а Шевченко признался, о чем попросил футболистов в перерыве матча, и отказался критиковать вратаря Георгия Бущана за ошибку, приведшую ко второму голу.