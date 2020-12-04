Сабо: буду болеть за "Ференцварош" в матче с "Динамо"

Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо признался, что в решающем матче Лиги чемпионов между киевлянами и "Ференцварошем" будет поддерживать венгерскую команду.

В интервью изданию Nemzeti Sport рассказал, что переживает за наставника "фради" Сергея Реброва, поскольку он является воспитанником Сабо. Он считает, что на бумаге "Динамо" выглядит сильнее венгров, но надеется на то, что им и их тренеру повезет.

"В среду (2 декабря) я разрывался между матчами "Динамо" и "Ференцвароша", но отдал свое предпочтение Реброву, поскольку я его воспитал. Мне жаль Сергея, ведь если бы не гол "Ювентуса" на последних минутах, его команду устраивала бы любая ничья в матче с "Динамо" в Киеве. Украинская команда выглядит сильнее, но если Реброву наконец повезет, то его подопечные смогут сотворить сенсацию. В любом случае, я буду болеть за "Ференцварош" в этом поединке", – признался Сабо.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятом туре Лиги чемпионов обе команды разгромно проиграли свои поединки со счетом 0:3. "Динамо" на выезде уступило "Ювентусу", а венгры в домашних стенах – "Барселоне".

Для выхода в плей-офф Лиги Европы киевской команде достаточно выиграть или сыграть вничью со счетом 0:0, 1:1 или 2:2.