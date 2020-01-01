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1 января • обновлено в 20:44
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"Россия Украина братья": поздравление Ракицкого вызвало экстаз у россиян

4.3т
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Украинский защитник питерского "Зенита" Ярослав Ракицкий вызвал восторг у своих подписчиков россиян поздравлением с Новым годом.

"С наступающим Новым годом! Желаю в 2020-м в ваш дом мира, добра и только больших побед", - написал футболист.

"С новым годом Яр! Россия Украина братья", "В этом году всем болельщикам Питера вы сделали отличный подарок", - пишут юзеры в ответ.

"Россия Украина братья": поздравление Ракицкого вызвало экстаз у россиян
"Россия Украина братья": поздравление Ракицкого вызвало экстаз у россиян
"Россия Украина братья": поздравление Ракицкого вызвало экстаз у россиян
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Как сообщал OBOZREVATEL, в августе прошлого года Ярослав Ракицкий разъярил украинцев после того, как опубликовал в социальной сети Instagram ролик со своим партнером по "Зениту" Артемом Дзюбой.

Российский нападающий прокричал в камеру "Россия и Украина – братья! Братья!".

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов
Персона
Ярослав Ракицкий
Место
Россия
Тег
Новости России
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Комментарии
119
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6
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Mega Death
Mega Death
Надо акцентировать, что часть Украины и Россия братья! А какая часть , это решает Россия)))
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0
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Там по ходу вместо мозгов даже не вата,а поролон.
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Mega Death
Mega Death
Джонсон Саймон Ф., Поэтому он сейчас купается в Бразилии, а ты строишь здесь свою бредятину))
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Росіяни, йохані Монголами - повертайтеся на йух у свої єпеня.
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Правда-матка Дмитро, обязательно. Только вернём вас к изначальным границам 1654 года.
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