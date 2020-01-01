"Россия Украина братья": поздравление Ракицкого вызвало экстаз у россиян

Украинский защитник питерского "Зенита" Ярослав Ракицкий вызвал восторг у своих подписчиков россиян поздравлением с Новым годом.

"С наступающим Новым годом! Желаю в 2020-м в ваш дом мира, добра и только больших побед", - написал футболист.

"С новым годом Яр! Россия Украина братья", "В этом году всем болельщикам Питера вы сделали отличный подарок", - пишут юзеры в ответ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе прошлого года Ярослав Ракицкий разъярил украинцев после того, как опубликовал в социальной сети Instagram ролик со своим партнером по "Зениту" Артемом Дзюбой.

Российский нападающий прокричал в камеру "Россия и Украина – братья! Братья!".

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