С такой игрой нам дальше делать нечего - нападающий "Динамо"

Нападающий "Динамо" Артем Беседин поделился мнением о матче вице-чемпиона Украины с "Карпатами", в котором киевляне потеряли очередные два очка.

Игрок посетовал на то, что соперник играл в слишком закрытый футбол.

"Тяжело, когда команда обороняется всеми силами. Они стали в своей штрафной, такую оборону надо проходить только флангами — подавать. А сегодня подач было очень мало, поэтому такой результат. Мы сами виноваты. Не надо говорить о пенальти, мол, был или не был", - сказал Беседин.

Артем Беседин (в центре) ФК "Динамо"

Также он не согласился с тем, что игроки "Динамо" устали после встречи в Лиге Европы с "Копенгагеном".

"Не стоит говорить о матче с "Копенгагеном". Мы в игровом тонусе, на восстановление хватает суток. К матчу с "Шахтером" тоже все восстановятся. Надо просто лучше играть футбол. Перед матчем с "Шахтером" нужно все забыть и сделать выводы. Мы будем играть только на победу. "Карпаты" два раза дошли до наших ворот, но мы чуть не проиграли 1:2. Надо разбираться, с такой игрой дальше нам нечего делать. Может, это какой-то нефарт..." - отметил нападающий киевлян.

По его словам, партнеры ни в чем не винили Артема Шабанова, который забил в собственные ворота в конце матча с "Карпатами".

"Да это такой автогол. Мы ему всей командой сказали, чтоб не расстраивался. Не оказался бы там он — оказался бы кто-то другой. Это ряд ошибок: кто-то не добежал... и автогол. Виновата вся команда. Винить никого нельзя, проиграли все вместе", — добавил Беседин.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" сыграло с "Карпатами" вничью - 1:1. Также очки в минувшем туре потерял и "Шахтер", который не сумел обыграть "Александрию".

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