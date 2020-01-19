Президент украинского футбольного клуба "Агробизнес" Олег Собуцкий прокомментировал разрыв контракта с форвардом команды Игорем Сикорским из-за его поездки в Россию.

"Хотели чтобы Игорь в дальнейшем играл за нашу команду, но увиденное фото на фоне символов нашего оккупанта меня очень возмутило. Не знаю, почему он покинул территорию Украины и уехал в Россию, которая является страной-агрессором", - цитирует Собуцкого "СпортАрена".

Начальник клуба признался, что сразу сказал о разрыве контракта с Сикорским, чего бы это ему не стоило.

"Деньги в этой ситуации не играют ключевую роль для нас. Для нас важны честь, репутация, патриотизм и украинский дух. Сикорский навредил имиджу клуба, это даже не обсуждается. Он поехал в страну-агрессор и фотографируется с их национальной символикой, демонстрируя при этом довольное лицо. Сикорский фотографировался с символами России с улыбкой, как и нет никакой войны. В тот день были ранены несколько наших защитников, а штаб ООС сообщил, что двое погибли. Так о чем мы еще можем говорить?" — подытожил Собуцкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 января "Агробизнес" разорвал контракт с украинским футболистом Игорем Сикорским из-за его "демонстративной поездки в Россию".

Позже спортсмен прокомментировал ситуацию, вспомнив Усика и Шевченко.

Ранее знаменитый украинский боксер Гвоздик призвал гордиться поездками в Россию, заявив, что в этом нет ничего плохого.

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