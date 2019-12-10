С сигаретами и водкой: футболист сборной Украины стал героем американского сериала

Голкипер сборной Украины и донецкого "Шахтера" Андрей Пятов стал героем американского мультсериала под названием "The Champions".

Это юмористический сериал о звездах мирового футбола, которые живут под одной крышей. По сюжету пятой серии третьего сезона, миру угрожает смертельная опасность, предотвратить которую могут лишь лучшие голкиперы. Андрей Пятов предлагает способ, благодаря которому можно решить возникшую проблему, и привозит своих коллег по вратарскому цеху в Чернобыль.

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Напомним, что голкипер сборной Украины стал лучшим в своем амплуа по итогам отбора на Евро-2020, пропустив в восьми матчах всего четыре гола.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 11 декабря, состоится решающий матч "Шахтера" на групповом этапе Лиги чемпионов против "Аталанты".

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