С Швейцарией разобрались, на очереди – испанцы: прогноз на матч Лиги наций

Сборная Украины - лидер топовой группы Лиги наций. Матч против Швейцарии продемонстрировал, для чего наша команда выходила в Лигу А и почему очень хочется в ней остаться.

Уровень сопротивления и игровые качества соперника на очень высоком уровне. В таких поединках сборная Украины и становится более опытной, классной. Просто замечательно, что подобных матчей у нас только за осень предусмотрено еще пять. Это должно помочь в сложном отборе на чемпионат мира. Главному тренеру удалось создать единый коллектив. Ребята побеждают не только когда все дается, но и когда наоборот - соперник давит, кусает, не дает играть. Умеют перетерпеть и поймать свой момент. Отлаженная система позволяет уверенно вводить дебютантов. И Тимчик, и Михайличенко не просто не выпадали, но и отличились ассистами.

Ребята побеждают не только когда все дается, но и когда наоборот - соперник давит, кусает, не дает играть Пари-Матч

Конечно, надо отметить и заслугу болельщиков, которых хоть пока и не пускают на стадион из-за карантинных ограничений, но они все равно не перестают поддерживать национальную команду. Сотни фанатов на этот раз собрались поболеть за Украину на смотровой площадке на Парковой Дороге 16А. Болельщики создали настоящую футбольную атмосферу и зарядились победой. В это воскресенье благодаря официальному партнеру сборной Украины компании Parimatch и Multiplex все желающие смогут снова прийти на смотровую площадку, чтобы посмотреть игру своей команды против Испании (начало в 21:45). Поддержка подопечным Андрея Шевченко не помешает, ведь испанцы более серьезный соперник, чем Швейцария. Сейчас аналитики Parimatch дают 38% на то, что Украина как минимум не вернется из Испании с пустыми руками .

Проваленные Евро-2016 и ЧМ-2018 вернули сборной Испании сомнительный статус "Королевы отбора". Как и большинство тренеров топ-сборных, наставник испанцев Луис Энрике использует Лигу наций в том числе для экспериментов. Талантов хватает, но до статуса суперзвезд в последнее время мало кто дорастает.

В четверг испанцы на последних секундах вырвали ничью против еще более экспериментальной Германии. Но именно по моментам "Фурия Роха" немцев переиграла. И вообще треугольнику Тиаго - Бускетс - Руис удалось навязать сопернику свою игру - 57% владения мячом против 43%.

С одной стороны, это плохие новости для украинцев. С другой - против Португалии год назад и против Швейцарии сейчас наша команда показала умение играть вторым номером. Как бы ни складывался матч, мы привыкли, что Украина без гола с поля не уходит. Хватает искусных и опытных футболистов, которые умеют забивать.

Против Португалии год назад и против Швейцарии сейчас наша команда показала умение играть вторым номером Пари-Матч

Все понимают, что нашей команде будет очень трудно. Даже с точки зрения физической готовности. Луис Энрике вполне может заменить почти половину состава, тогда как у нас костяк более неизменный. Свежие ноги "Фурии Рохи" могут сказаться во втором тайме. А вот в первом сборная Украины вполне может сохранить ничью. Для этого нужно обойтись без подарков в обороне. Спешить раскрываться и атаковать большими силами испанцы не будут.

Несмотря на все успехи последних двух лет, на фоне признанных грандов сборная Украины - андердог. Но это можно рассматривать как плюс. Мы-то знаем и видим, какой у Шевченко боевитый коллектив.