С "Шахтером" случился ''инцидент'': спортивные итоги 27 октября

Свитолина вышла в финал Итогового турнира, с игроками "Шахтера" произошел "интересный инцидент" в Киеве. а Роналду принял неожиданное решение. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 27 октября.
Кроме того, спортсменка из России "застрелилась" после провального выступления и стало известно о "зверствах" в "Заре". Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
Впервые в истории Украины: Свитолина вышла в финал Итогового турнира
С игроками "Шахтера" произошел "интересный инцидент" в Киеве
Возвращается: Роналду принял неожиданное решение
В мировом футболе вспыхнул громкий скандал: стали известны подробности
Скандал с украинцем на "Играх непокоренных": в деле появились новые свидетели
Спортсменка из России "застрелилась" после провального выступления
"Они потеряли": стало известно о "зверствах" в "Заре"
Впечатляет: стала известна сумма призовых "Шахтера" в Лиге чемпионов
"Бомбанул по репутации": чемпиона мира в России затравили за смену гражданства
Застал врасплох: легендарный чемпион сделал сюрприз для Киева