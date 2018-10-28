С "Шахтером" случился ''инцидент'': спортивные итоги 27 октября

Свитолина вышла в финал Итогового турнира, с игроками "Шахтера" произошел "интересный инцидент" в Киеве. а Роналду принял неожиданное решение. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 27 октября.

Кроме того, спортсменка из России "застрелилась" после провального выступления и стало известно о "зверствах" в "Заре". Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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