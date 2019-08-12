"С "Шахтером" показали": Хацкевич высказался о матче с "Брюгге"

Во вторник, 13 августа, "Динамо" проведет ответный поединок квалификации Лиги чемпионов против "Брюгге", где киевлян после поражения в первом матче (0:1) устроит только победа.

Несмотря на такую ситуацию и некоторые проблемы "Динамо", главный тренер "бело-синих" Александр Хацкевич выглядит весьма спокойно и уверен в готовности своей команды.

Александр Хацкевич facebook.com/fcdynamoua

"Нам нужно будет забивать, но и также надо думать об обороне. Варианты в атаке у нас есть. После игры с "Шахтером" мы переключились на "Брюгге" - это игры совершенно разных турниров, разные стратегии. Для нас матч с "Брюгге" - это кубковое противостояние, а чемпионат продолжается", - сказал Хацкевич на предматчевой пресс-конференции.

По словам наставника "Динамо", оптимизм насчет предстоящего поединка вселяет второй тайм недавнего матча с "Шахтером" в УПЛ.

"Шесть игр за короткий период - это сложно, но нам и нужно проявлять характер в таких поединках. По физическому состоянию все ребята готовы. Даже второй тайм с "Шахтером" показал, что мы добавили во второй половине игры, так что физические кондиции у нас хорошие", - считает Хацкевич.

В первом поединке на выезде "Динамо" минимально уступило "Брюгге" после гола в первом тайме с пенальти.

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры оценивают шансы "Динамо" на проход в следующий раунд отбора Лиги чемпионов почти в два раза меньше, чем "Брюгге".

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