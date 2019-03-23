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"С разгона сложил": Степаненко рассказал о драке с партнером по команде

3.9тЧитать материал на украинском

Полузащитник донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко признался, что когда-то подрался со своим партнером по команде бразилцем Веллингтоном Немом. Эта драка состоялась, когда команда еще играла и тренировалась в Донецке.

"Мы играли в "Кирше" (на базе в Донецке), была интенсивная тренировка на удержание, и я там сцепился с Веллингтоном Немом. И он меня ударил, а я – его. Он меня, по моему мнению, очень прилично зацепил. На это не последовало никакой реакции ни тренерского штаба, никого. Я с разгона практически на две части сложил мусорное ведро", - сделал откровенное признание Степаненко в интервью программы "Вацко Light".

Тарас Степаненко

Тарас Степаненко

ФК Шахтер

Новости
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Столкновение с Немом стоило Степаненко места в основном составе на следующий поединок.

"Это было перед каким-то еврокубковым матчем. И потом мне уже Дарио Срна сказал, что если бы не этот момент, то я должен был бы играть", - поделился украинский полузащитник.

Как сообщал OBOZREVATEL, полузащитник донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко дал комментарий поединка против "Динамо" в 2016 году, во время которого произошел неприятный инцидент с капитаном киевлян Андреем Ярмоленко.

Конфликт между футболистами возник, когда игрок "горняков" показал эмблему клуба фанатам соперника, а после стал причиной драки на поле после грубого подката Ярмоленко.

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Персоны
Тарас СтепаненкоВеллингтон Нем
Тег
ФК Шахтер
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