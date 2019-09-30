С прутами и монтировкой: на жену экс-звезды "Зенита" напали в России

В России четверо грабителей напали на жену бывшего футболиста "Зенита", "Динамо" (Москва) и сборной России Игоря Семшова – Ларису Семшову.

Игорь Семшов REGNUM

По информации телеграм-канала Baza, преступники пробрались в дом экс-игрока сборной России в деревне Маслово в Подмосковье в ночь с 28-го на 29 сентября. В этот момент дома находилась одна Лариса с детьми.

Услышав шум, женщина спустилась вниз и увидела четверых человек, с закрытыми лицами. Один из них был с пистолетом, а у других были монтировки и железные пруты. Лариса попыталась выгнать грабителей из дома, но один из них ударил ее, а затем стал угрожать, что изобьет детей.

В итоге грабители унесли с собой несколько наручных часов с бриллиантами, а также золотые часы Burberry, Longines и Carl F. Bucherer. Общий ущерб составил около 20 миллионов рублей.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист одного из английских клубов был осужден за издевательства над своей бывшей девушкой. Он три дня бил ее железным прутом и заставлял есть краску.

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