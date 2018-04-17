С первого места! Ребров вывел свой клуб в плей-офф Лиги чемпионов Азии

Футбольный клуб из Саудовской Аравии "Аль-Ахли" из Джидды под руководством украинского тренера Сергея Реброва победил "Аль-Джазиру" из ОАЭ (2:1) в последнем туре Лиги чемпионов Азии.

Эта победа позволила команде украинца закончить групповой этап на первом месте и выйти в плей-офф.

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31 марта "Аль-Ахли" проиграл "Аль-Файсали Хармаху" в полуфинале Кубка Короля и покинул турнир – 0:1.

Судьбу встречи решил единственный мяч, забитый на 76-й минуте форвардом Зе Лав, который был засчитан после просмотра видеоповтора.

Ранее сообщалось, что Реброва четырежды хотели уволить из "Аль-Ахли". Украинский наставник признался, что фанаты и пресса в Саудовской Аравии очень требовательны.